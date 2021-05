Covid, ricoveri in calo ai livelli di ottobre: le regioni sopra la soglia di allerta. DATI (Di giovedì 13 maggio 2021) Il continuo calo delle terapie intensive e dei ricoveri per Covid in Italia ha superato i livelli minimi tra seconda ondata e terza ondata: per trovare DATI più bassi di quelli di oggi bisogna risalire ad ottobre. Secondo il bollettino del 13 maggio si registrano 8.085 nuovi casi su 287.026 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è al 2,8%. Le vittime sono 123.745 in totale, 201 in un giorno mentre le terapie intensive sono 1.893 (-99) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 maggio 2021) Il continuodelle terapie intensive e deiperin Italia ha superato iminimi tra seconda ondata e terza ondata: per trovarepiù bassi di quelli di oggi bisogna risalire ad. Secondo il bollettino del 13 maggio si registrano 8.085 nuovi casi su 287.026 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è al 2,8%. Le vittime sono 123.745 in totale, 201 in un giorno mentre le terapie intensive sono 1.893 (-99)

