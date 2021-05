Covid, oggi in Lombardia 13 morti: il dato più basso dall'inizio della seconda ondata (Di giovedì 13 maggio 2021) La Lombardia inizia a vedere la luce in fondo al tunnel di questa terza ondata Covid. Con i 13 morti registrati oggi dal bollettino Covid , la regione tocca il valore più basso dal 17 ottobre 2020, ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Lainizia a vedere la luce in fondo al tunnel di questa terza. Con i 13registratidal bollettino, la regione tocca il valore piùdal 17 ottobre 2020, ...

