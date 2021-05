Covid: D'Incà, 'dati molto confortanti, su riaperture serve prudenza' (Di giovedì 13 maggio 2021) ROma, 13 mag (Adnkronos) - "Nella prossima settimana ci confronteremo sulla questione riaperture alla luce dei dati su contagi e vaccinazioni che al momento sono molto confortanti. Sono passaggi da fare con attenzione e molta prudenza per evitare effetti devastanti per il Paese". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a RaiNews24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) ROma, 13 mag (Adnkronos) - "Nella prossima settimana ci confronteremo sulla questionealla luce deisu contagi e vaccinazioni che al momento sono. Sono passaggi da fare con attenzione e moltaper evitare effetti devastanti per il Paese". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'a RaiNews24.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Incà Riaperture, Draghi stoppa il pressing del centrodestra: "Si decide lunedì" ... ritiene sia infatti arrivato il momento di fare un "tagliando" all'ultimo decreto Covid, richiesta ... Stefano Patuanelli, che al titolare dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. E pure nei ...

Interinali e indennità Covid, domande entro il 31 maggio C'è tempo fino al 31 maggio per chiedere l'indennità Covid di 2.400 euro introdotta dal decreto Sostegni a favore dei lavoratori interinali. A ricordarlo sono Cgil e Cisl con i rispettivi sindacati dei lavoratori atipici e temporanei (Nidil e Felsa), ...

