Cosa sta succedendo in Colombia? (Di giovedì 13 maggio 2021) Disordini in Colombia: un corteo funebre attraversa il ponte Punto Cero, nel cuore di Medellin. Travestiti da morti viventi, da sposa, da operaie o da bambini, una ventina di manifestanti dipinti di bianco e insanguinati di rosso avanzano con aria macabra. Sul loro striscione il messaggio è chiaro: "Lo Stato ci sta uccidendo". Per quale motivo si manifesta?

