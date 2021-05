Conte ironizza sulla lite di ieri e sfida Lautaro sul ring | il video

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo laditra AntonioMartinez nel momento della sostituzione del centravanti argentino contro la Roma, gli animi sembrano decisamente pacifici in casa Inter. Il tecnico nerazzurro ha infatti postato unin cui si vede uncostruito ad hoc al Suning Training Center, con tanto di guantoni da boxe, pronto are proprioin un incontro, Lukaku veste il ruolo di speaker: “Direttamente dal Madison Square Garden… “. Ecco il: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio(@antonio) Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

cokisnake : RT @dellas8427: In casa #Inter si ironizza sul battibecco tra #Conte e #Lautaro che si sfidano a pugni... arbitra #Lukaku - dellas8427 : In casa #Inter si ironizza sul battibecco tra #Conte e #Lautaro che si sfidano a pugni... arbitra #Lukaku -

alfredopedulla.com

