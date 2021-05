Consulta vs Parlamento: "Inascoltate le nostre richieste di legiferare" (Di giovedì 13 maggio 2021) Il caso più eclatante è quello della legge (che ancora non c’è) sull’eutanasia. Ma non è il solo. Negli ultimi anni più volte la Corte costituzionale ha chiesto al legislatore di intervenire su materie non disciplinate, o che necessitavano una modifica. Di recente è successo due volte: qualche settimana con la decisione sull’ergastolo ostativo e, sebbene in termini diversi, a marzo con la sentenza sulla fecondazione assistita. C’è però un problema: il giudice delle Leggi si rivolge al legislatore, chiedendogli di svolgere niente di più che il suo compito, ma il legislatore non lo ascolta. È questo uno degli elementi che il presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, ha evidenziato con maggior rilievo nella suarelazione annuale sull’operato della Corte nel 2020. I moniti rivolti alle Camere, ha sottolineato, hanno prodotto “scarsi risultati”, restando “in gran parte ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Il caso più eclatante è quello della legge (che ancora non c’è) sull’eutanasia. Ma non è il solo. Negli ultimi anni più volte la Corte costituzionale ha chiesto al legislatore di intervenire su materie non disciplinate, o che necessitavano una modifica. Di recente è successo due volte: qualche settimana con la decisione sull’ergastolo ostativo e, sebbene in termini diversi, a marzo con la sentenza sulla fecondazione assistita. C’è però un problema: il giudice delle Leggi si rivolge al legislatore, chiedendogli di svolgere niente di più che il suo compito, ma il legislatore non lo ascolta. È questo uno degli elementi che il presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, ha evidenziato con maggior rilievo nella suarelazione annuale sull’operato della Corte nel 2020. I moniti rivolti alle Camere, ha sottolineato, hanno prodotto “scarsi risultati”, restando “in gran parte ...

