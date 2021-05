Calciomercato Napoli | Zaccagni esce allo scoperto | accordo totale

(Di giovedì 13 maggio 2021)è il primo colpo per la prossima stagione.con il Verona, quando arriva il sì del calciatore.(Getty Images)Mattia, centrocampista del Verona, ha vissuto la prima parte di questa stagione ad altissimi livelli. Un’autentica rivelazione del nostro campionato, che ha acceso i riflettori dei grandi club di Serie A sulle sue giocate. 33 partite giocate con 5 goal messi a segno, ma soprattutto tante prestazioni di qualità. Il numero 20 è uno dei giocatori simbolo dell’annata dell’Hellas Verona, certo della salvezza già da alcune settimane. Prima della sfida con il Crotone già retrocesso che chiuderà il turno infrasettimanale (36a giornata di Serie A), la squadra scaligera è al decimo posto. La parte sinistra ...

2 Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sul tavolo delè sempre presente un'offerta da 50 milioni di euro per Fabian Ruiz . A presentarla è l'Atletico Madrid che non ha mollato il centrocampista spagnolo.Calcio mercato, Zaccagni primo acquisto? Secondo quanto riferisce la rosea il ds della SSCCristiano Giuntoli ha già trovato l'accordo con l'Hellas Verona, manca soltanto il sì del ...La corsa Champions continua a a creare emozioni: alla goleada del Napoli rispondono Milan, Atalanta, Juve e, con molta fatica, la Lazio. Il successo più ...Derby d'Italia essenziale per la corsa Champions, Juventus contro Inter: tutto su formazioni, diretta tv e streaming.