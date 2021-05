Bancomat, ecco come cambiano i prelievi di contante: più commissioni e meno Atm (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli Atm sono sempre meno anche a causa della chiusura delle filiali. Inoltre, potrebbero cambiare le commissioni applicate alle operazioni di prelievo. L’istruttoria Antitrust sul progetto di Bancomat spa e le divisioni all’interno delle banche Leggi su corriere (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli Atm sono sempreanche a causa della chiusura delle filiali. Inoltre, potrebbero cambiare leapplicate alle operazioni di prelievo. L’istruttoria Antitrust sul progetto dispa e le divisioni all’interno delle banche

Advertising

DSantanche : Chiudono gli sportelli #bancomat di molti istituti bancari e ogni #banca deciderà quale commissione applicare al pr… - GiovannaDiTroia : RT @Barbaga3Gaetano: Bancomat, le banche verso la chiusura degli sportelli: ecco come otterrai il contante. Privacy, un rischio enorme http… - FlipRuth : RT @Barbaga3Gaetano: Bancomat, le banche verso la chiusura degli sportelli: ecco come otterrai il contante. Privacy, un rischio enorme http… - Blackskorpion4 : RT @Barbaga3Gaetano: Bancomat, le banche verso la chiusura degli sportelli: ecco come otterrai il contante. Privacy, un rischio enorme http… - VgAdele : Addio bancomat: spariscono gli sportelli, ecco cosa ci aspetta nei prossimi anni -