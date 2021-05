Astra Day a Caserta | è record Asl | 8165 dosi somministrate in 41 ore

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Alla fine è durato 41 ore di fila l’Day all’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di– sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi – durante le quali sono statedi vaccino con una media di quasi 200all’ora. Iniziato alle 6 dell’11 maggio, si è concluso alle 23 di ieri sera; in particolare sono state 6755 lea coloro che si erano prenotati esclusivamente per l’Day, ovvero ad utenti dell’età media di 29 anni, mentre le restantisono state inoculate agli utenti prenotati già da tempo per l’ordinaria campagna vaccinale. Un superlavoro per medici e infermieri dell’Asl di...

concluso con 6755 dosi inoculate; 4323 vaccinazioni in un solo giorno. Grazie di cuore? Meravigliosi tutti Grazie e buona notte. E' questo il messaggio che ha inviato il dirigente dell'Asl ...Sono 5.260 le dosi di vaccino anti - Covid Astrazeneca somministrate a Caserta nel corso dell'organizzato dalla Asl casertana. Le operazioni nell'hub realizzato nella Caserma Ferrara Orsi di Caserta, sede della Brigata Garibaldi, sono iniziate alle ore 6 di ieri mattina e si ...Caserta – Alla fine è durato 41 ore di fila l'Astra Day all'hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di Caserta – sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi – durante le quali sono state somministrate 8 ...