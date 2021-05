Addio Angelo Giarda, raffinato giurista e difensore indomito (Di giovedì 13 maggio 2021) L’opinione pubblica lo ha potuto conoscere nella sua difesa di Alberto Stasi, balzato all’onore delle cronache per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Gli avvocati lo hanno apprezzato per il suo impegno come fine studioso di diritto processuale penale e per il contributo fornito alla riforma del codice penale. Angelo Giarda è scomparso pochi giorni fa a causa del Covid e viene ricordato da tutti come uno dei migliori penalisti italiani. Il primo giugno avrebbe compiuto ottantuno anni. Dopo la laurea a Pavia nel 1963, Giarda ha iniziato quasi contemporaneamente la sua carriera universitaria e quella di avvocato. L’insegnamento lo ha portato in giro per l’Italia, partendo dall’università che lo ho visto laureare per poi raggiungere Sassari e Trieste. Milano lo consacrerà, all’inizio degli anni Ottanta, Giarda ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) L’opinione pubblica lo ha potuto conoscere nella sua difesa di Alberto Stasi, balzato all’onore delle cronache per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Gli avvocati lo hanno apprezzato per il suo impegno come fine studioso di diritto processuale penale e per il contributo fornito alla riforma del codice penale.è scomparso pochi giorni fa a causa del Covid e viene ricordato da tutti come uno dei migliori penalisti italiani. Il primo giugno avrebbe compiuto ottantuno anni. Dopo la laurea a Pavia nel 1963,ha iniziato quasi contemporaneamente la sua carriera universitaria e quella di avvocato. L’insegnamento lo ha portato in giro per l’Italia, partendo dall’università che lo ho visto laureare per poi raggiungere Sassari e Trieste. Milano lo consacrerà, all’inizio degli anni Ottanta,...

