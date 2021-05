Wall Street ancora in perdita con aumento inflazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,47%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 4.127 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-1%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,61%). Le azioni statunitensi sono in ribasso per il terzo giorno di fila e i rendimenti delle obbligazioni sono in aumentato dopo che è stato diffuso il dato sull’inflazione USA di aprile: i prezzi al consumo sono aumentati più del previsto, facendo crescere la preoccupazione che le pressioni sui prezzi soffocheranno la ripresa del Paese nordamericano. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,24%) e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,47%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 4.127 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-1%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,61%). Le azioni statunitensi sono in ribasso per il terzo giorno di fila e i rendimenti delle obbligazioni sono in aumentato dopo che è stato diffuso il dato sull’USA di aprile: i prezzi al consumo sono aumentati più del previsto, facendo crescere la preoccupazione che le pressioni sui prezzi soffocheranno la ripresa del Paese nordamericano. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,24%) e ...

