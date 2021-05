Volevo nascondermi: il vincitore di 7 David di Donatello torna nei cinema da domani (Di mercoledì 12 maggio 2021) Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, vincitore di sette David di Donatello, torna in sala domani nelle principali città italiane con 01 Distribution. Volevo nascondermi+, film di Giorgio Diritti con Elio Germano, torna nei cinema da domani dopo i sette David di Donatello vinti ieri sera, tra cui quelli per il miglior film e per il miglior attore protagonista. È l'intero cinema italiano nella sua diversità e ricchezza ad aver vinto ieri sera la 66a edizione dei David di Donatello - commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai cinema - la sua voglia di esserci e di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021)di Giorgio Diritti,di settediin salanelle principali città italiane con 01 Distribution.+, film di Giorgio Diritti con Elio Germano,neidadopo i settedivinti ieri sera, tra cui quelli per il miglior film e per il miglior attore protagonista. È l'interoitaliano nella sua diversità e ricchezza ad aver vinto ieri sera la 66a edizione deidi- commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai- la sua voglia di esserci e di ...

