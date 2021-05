Advertising

zazoomblog : Vasco Rossi no al confronto con Bruce Willis: Se devo somigliare a qualcuno meglio Steve McQueen - #Vasco #Rossi… - Medys77 : @vascorossi Io assomiglio a Vasco Rossi pero' vorrei somigliare a mio padre. - RADIOEFFEITALIA : Vasco Rossi - Stupido hotel - breakingnewsit : Entra nelle tendenze Razzi, Sugar, Vasco Rossi, Sophie, Commissione, Parma, Confermo e #CagliariFiorentina - RADIOBRUNO1 : Vasco Rossi e la somiglianza con Bruce Willis: “Preferisco ancora e sempre Steve McQueen” #RadioBruno #VascoRossi -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Rockol.it

'Mi inca**avo quando (avevo tagliato i capelli cortissimi) dicevano che assomigliavo a Bruce Willis ...'.regala una delle sue riflessioni del giorno su look e dintorni e in un post social racconta la sua idiosincrasia per i confronti: 'A me dà fastidio quando ti confrontano con un altro, ...La prima putata (17 Maggio 2021) sarà dedicata a "Strada facendo" di Claudio Baglioni (in occasione del quarantennale del suddetto album), per poi proseguire cone il suo "Gli spari sopra"..."Mi inca**avo quando (avevo tagliato i capelli cortissimi) dicevano che assomigliavo a Bruce Willis...". Vasco Rossi regala una delle sue riflessioni del giorno su look e dintorni e in un post social ...12 mag 2021 - Dice il rocker emiliano: "A me dà fastidio quando ti confrontano con un altro, perché va a finire che tu sei sempre un po' più brutto".