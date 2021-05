Vaccini per tutti: lo scopo è anche tornare a scuola e non interrompere più le lezioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il vaccino mette il turbo e, a partire dal primo luglio, dovrebbe arrivare anche quello per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, se l’Ema darà il via libera sul siero Pfizer. E l’Italia spera, visto che questo passaggio permetterebbe la ripartenza dell’anno scolastico a settembre in sicurezza e senza problemi. Leggi anche › Arriva il vaccino per gli adolescenti, per i più piccoli si deve aspettare un po’ di più Negli Usa al via il vaccino per i ragazzi Vaccino ragazzi, al via negli Stati Uniti L’Fda negli Stati Uniti ha dato il suo ok alle somministrazioni per quella fascia di età e la campagna vaccinale comincerà proprio oggi. Nel frattempo valuterà l’uso del medicinale anche sugli under 12. Per l’Italia bisognerà ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il vaccino mette il turbo e, a partire dal primo luglio, dovrebbe arrivarequello per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, se l’Ema darà il via libera sul siero Pfizer. E l’Italia spera, visto che questo passaggio permetterebbe la ripartenza dell’anno scolastico a settembre in sicurezza e senza problemi. Leggi› Arriva il vaccino per gli adolescenti, per i più piccoli si deve aspettare un po’ di più Negli Usa al via il vaccino per i ragazzi Vaccino ragazzi, al via negli Stati Uniti L’Fda negli Stati Uniti ha dato il suo ok alle somministrazioni per quella fascia di età e la campagna vaccinale comincerà proprio oggi. Nel frattempo valuterà l’uso del medicinalesugli under 12. Per l’Italia bisognerà ...

