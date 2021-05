Uomini e Donne, addio a Gemma Galgani | La scelta di Aldo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Uomini e Donne, la scelta di Aldo fa tremare i fan del programma di Canale 5 dicendo praticamente addio a Gemma Galgani. Scopriamo cosa è accaduto. Gemma Galgani addioLa dama torinese è uno dei grandi protagonisti dello show di Maria De Filippi. Si è messa però molto più in evidenza per i suoi continui scontri con Tina Cipollari che per le sue storie d’amore. L’abbiamo vista infatti molto spesso alzare la voce e arrivare a screzi lanciando frecciatine all’opinionista più che in esterna o in atteggiamenti teneri con altri protagonisti della trasmissione di Canale 5. LEGGI ANCHE >>> È morta? Errore sul web Nata il 19 gennaio del 1950 a Torino oggi ha 71 anni ma è ancora una donna splendida. In ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021), ladifa tremare i fan del programma di Canale 5 dicendo praticamente. Scopriamo cosa è accaduto.La dama torinese è uno dei grandi protagonisti dello show di Maria De Filippi. Si è messa però molto più in evidenza per i suoi continui scontri con Tina Cipollari che per le sue storie d’amore. L’abbiamo vista infatti molto spesso alzare la voce e arrivare a screzi lanciando frecciatine all’opinionista più che in esterna o in atteggiamenti teneri con altri protagonisti della trasmissione di Canale 5. LEGGI ANCHE >>> È morta? Errore sul web Nata il 19 gennaio del 1950 a Torino oggi ha 71 anni ma è ancora una donna splendida. In ...

