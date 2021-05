Ufficiale, la Uefa apre indagine: cosa rischia la Juventus (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Uefa ha appena aperto un’indagine disciplinare su Juventus, Real Madrid e Barcellona dopo le resistente per la Superlega Ci siamo: la notizia, che era stata annunciata, ora è Ufficiale. La Uefa, dopo la resistenza dei tre club della Superlega, Juventus compresa, ha avviato un’indagine – nominando un ispettore – nei confronti dei bianconeri ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laha appena aperto un’disciplinare su, Real Madrid e Barcellona dopo le resistente per la Superlega Ci siamo: la notizia, che era stata annunciata, ora è. La, dopo la resistenza dei tre club della Superlega,compresa, ha avviato un’– nominando un ispettore – nei confronti dei bianconeri ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ufficiale: la Commissione Disciplinare Uefa seleziona gli ispettori per aprire una procedura nei confro… - realvarriale : Comunicato ufficiale @Uefa. 9 squadre si dissociano dalla #Superlega a questo punto definitivamente saltata. Le irr… - ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - SVilarino : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: Ufficiale: la Commissione Disciplinare Uefa seleziona gli ispettori per aprire una procedura nei confronti… - MilanWorldForum : UEFA: al via indagine su Real, Barça e Juve Le news -) -