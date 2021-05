Ubisoft, che vi piaccia o no, vuole dei giochi free-to-play in tutti i suoi grandi franchise (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ubisoft si concentrerà maggiormente sulla produzione di "giochi free-to-play di fascia alta" in futuro. In una conference call con gli investitori, il direttore finanziario Frederick Duguet ha affermato che l'attenzione dell'azienda sul lancio di 3-4 giochi premium all'anno "non è più un'indicazione adeguata delle dinamiche di creazione di valore di Ubisoft". Ciò non significa che la società smetterà di creare giochi con una quota di iscrizione, ma significa che il free-to-play diventerà una parte più importante della sua attività. I commenti arrivano dopo che Ubisoft ha annunciato un nuovo gioco free-to-play, Tom Clancy's The Division Heartland. Duguet ha affermato che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021)si concentrerà maggiormente sulla produzione di "-to-di fascia alta" in futuro. In una conference call con gli investitori, il direttore finanziario Frederick Duguet ha affermato che l'attenzione dell'azienda sul lancio di 3-4premium all'anno "non è più un'indicazione adeguata delle dinamiche di creazione di valore di". Ciò non significa che la società smetterà di crearecon una quota di iscrizione, ma significa che il-to-diventerà una parte più importante della sua attività. I commenti arrivano dopo cheha annunciato un nuovo gioco-to-, Tom Clancy's The Division Heartland. Duguet ha affermato che ...

Advertising

tech_gamingit : Skull and Bones più volte rinviato uscirà tra Aprile 2022 e Marzo 2023 mentre Prince of Persia, Rainbow Six Quarant… - oOShinobi777Oo : Skull and Bones più volte rinviato uscirà tra Aprile 2022 e Marzo 2023 mentre Prince of Persia, Rainbow Six Quarant… - LUIGI17117428 : RT @hahahahaahha9: Una persona come te @POW3R_GC che viene ricattata così e la @Ubisoft non fa niente mi da fastidio facciamo partire quest… - Matteo55157199 : RT @hahahahaahha9: Una persona come te @POW3R_GC che viene ricattata così e la @Ubisoft non fa niente mi da fastidio facciamo partire quest… - hahahahaahha9 : Una persona come te @POW3R_GC che viene ricattata così e la @Ubisoft non fa niente mi da fastidio facciamo partire questo #FIXWARZONEita -