Torino-Milan | Nicola | “Responsabilità mia | non dei ragazzi”

"Abbiamo fatto una partita non all'altezza di quello che volevamo o speravamo di fare. L'errore è stato mio nel caricarla troppo perché per tutta la settimana ho detto ai ragazzi che oggi avevamo una opportunità importante". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Davide Nicola, dopo la sconfitta per 7-0 contro il Milan. "Al rientro nel secondo tempo dopo lo 0-2 ero convinto di poterla riaprire. Poi obbiettivamente abbiamo sbagliato la prestazione – ha aggiunto l'allenatore granata ai microfoni di Sky Sport -. Volevamo fare ma ci siamo ulteriormente disuniti e il Milan ci ha puniti pesantemente. La Responsabilità è mia e non dei ragazzi". SportFace.

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - acmilan : Ecco i migliori gol segnati a Torino contro i granata 5?? #TorinoMilan: vota il più bello ??… - DavohtheKing : RT @AntoVitiello: Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. Altro p… - Verdian30883801 : RT @MilanNewsit: Torino-Milan 0-7, un sorridente Ante Rebic si porta a casa il pallone per la tripletta -