Tennis: Internazionali Bnl, Sonego vince derby con Mager e va agli ottavi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il piemontese, numero 33 del mondo, vince il derby azzurro con il ligure Gianluca Mager, numero 90 del ranking Atp e in tabellone grazia a una wild-card, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 27 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Lorenzoapprodadi finale degliBnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il piemontese, numero 33 del mondo,ilazzurro con il ligure Gianluca, numero 90 del ranking Atp e in tabellone grazia a una wild-card, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 27 minuti.

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #IBI21 , Lorenzo #Sonego vince il derby italiano: battuto Gianluca #Mager in due set - TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, Sonego vince derby con Mager e va agli ottavi... - claudiochianura : 'Gender pay gap agli Internazionali di tennis: al vincitore il 37% in più della vincitrice.' Ci tengo a sottolinea… - nonnaangela60 : RT @Sabbath_fed: Gender pay gap agli #Internazionali di #tennis: al vincitore il 37% in più della vincitrice. Ma che schifo è! Nel 2021! L'… - marperlo1 : @alexis___97 nel frattempo però agli internazionali di tennis. -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Internazionali Wta Parma: Camila Giorgi nel tabellone principale ...torneo organizzato da MEF Tennis Events e in programma da sabato 15 a sabato 22 maggio al Tennis ... passando per la francese Alizé Cornet, finalista degli Internazionali d'Italia 2008, e per colei che ...

Internazionali tennis Roma, Sonego agli ottavi. Mager battuto con un doppio 6 - 4 Va a Lorenzo Sonego il derby azzurro giocato contro Gianluca Mager agli Internazionali di Tennis di Roma. Partita chiusa in meno di un'ora e mezza: 6 - 4 6 - 4. Agli ottavi, Sonego giocherà contro Dominic Thiem, numero 4 del mondo e rientrato da poco nel circuito dopo una ...

Roma: Sonego-Mager in corso. Alle 18 Sinner sfida Nadal La Gazzetta dello Sport Lorenzo Sonego vince il derby con Mager e raggiunge Thiem Lorenzo Sonego vince il derby contro Gianluca Mager per 6-4 6-4, approdando al terzo turno del Masters 1000 di casa. Il livello espresso dal piemontese è stato ottimo, come del resto la prova romana d ...

Tennis: Internazionali Bnl, Sonego vince derby con Mager e va agli ottavi Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il ...

...torneo organizzato da MEFEvents e in programma da sabato 15 a sabato 22 maggio al... passando per la francese Alizé Cornet, finalista deglid'Italia 2008, e per colei che ...Va a Lorenzo Sonego il derby azzurro giocato contro Gianluca Mager aglididi Roma. Partita chiusa in meno di un'ora e mezza: 6 - 4 6 - 4. Agli ottavi, Sonego giocherà contro Dominic Thiem, numero 4 del mondo e rientrato da poco nel circuito dopo una ...Lorenzo Sonego vince il derby contro Gianluca Mager per 6-4 6-4, approdando al terzo turno del Masters 1000 di casa. Il livello espresso dal piemontese è stato ottimo, come del resto la prova romana d ...Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il ...