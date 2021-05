"Sono un cavaliere, la signora...". Giarrusso e Terranova, volano stracci in diretta. La Merlino costretta a intervenire | Guarda (Di mercoledì 12 maggio 2021) Teresa Bellanova e Dino Giarrusso si Sono scontrati mentre erano in collegamento da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, sulle amministrative e sull'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Italia viva aveva ragione quando ha detto al Pd che l'alleanza con il Movimento 5 stelle era una scelta sbagliata", tuona la sottosegretaria renziana. "A Roma Nicola Zingaretti lo ha affossato Conte. Conte è un leader che non esercita una leadership. Leader di chi? Del Pd? Del M5s non mi sembra, Sono alle carte bollate", attacca. Quindi la Bellanova torna sulla questione delle dimissioni: "Ho lasciato il mio incarico di ministro perché Conte non era all'altezza del compito che svolgeva e di cui aveva bisogno il Paese". Ma Giarrusso non ci sta e sbotta: "Scusate Conte è il leader riconosciuto del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Teresa Bellanova e Dinosiscontrati mentre erano in collegamento da Myrtaa L'aria che tira, su La7, sulle amministrative e sull'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Italia viva aveva ragione quando ha detto al Pd che l'alleanza con il Movimento 5 stelle era una scelta sbagliata", tuona la sottosegretaria renziana. "A Roma Nicola Zingaretti lo ha affossato Conte. Conte è un leader che non esercita una leadership. Leader di chi? Del Pd? Del M5s non mi sembra,alle carte bollate", attacca. Quindi la Bellanova torna sulla questione delle dimissioni: "Ho lasciato il mio incarico di ministro perché Conte non era all'altezza del compito che svolgeva e di cui aveva bisogno il Paese". Manon ci sta e sbotta: "Scusate Conte è il leader riconosciuto del ...

