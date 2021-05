“Sono in cura”. Dayane Mello, dietro ai sorrisi un dolore che non si può spiegare. Ma adesso ha deciso di parlare (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dayane Mello è stata paparazzata al largo di Capri, su un mega yacht, mentre si scambiava baci e abbracci con Andrea, un giovane imprenditore. Il settimanale Chi ha beccato l’ex gieffina che pare aver definitivamente voltato pagina dopo che i fan più attenti avevano notato un ritorno di fiamma con Mario Balotelli. L’uomo misterioso con cui la modella brasiliana ha scambiato anche un bacio si chiama Andrea, fa l’imprenditore, è di Caserta ed ha regato a Dayane Mello una bella gita sul suo yacht da sogno. “Dopo il breve incontro con l’ex fiamma Mario Balotelli, Dayane Mello è volata sulla costiera amalfitana con Andrea. – si legge su Chi – Lui è un giovane imprenditore casertano che l’ha conquistata con un weekend da sogno a bordo di uno yacht da mille e una notte. Cosa ci ha detto lei? ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)è stata paparazzata al largo di Capri, su un mega yacht, mentre si scambiava baci e abbracci con Andrea, un giovane imprenditore. Il settimanale Chi ha beccato l’ex gieffina che pare aver definitivamente voltato pagina dopo che i fan più attenti avevano notato un ritorno di fiamma con Mario Balotelli. L’uomo misterioso con cui la modella brasiliana ha scambiato anche un bacio si chiama Andrea, fa l’imprenditore, è di Caserta ed ha regato auna bella gita sul suo yacht da sogno. “Dopo il breve incontro con l’ex fiamma Mario Balotelli,è volata sulla costiera amalfitana con Andrea. – si legge su Chi – Lui è un giovane imprenditore casertano che l’ha conquistata con un weekend da sogno a bordo di uno yacht da mille e una notte. Cosa ci ha detto lei? ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono cura CNH Industrial, prosegue cammino verso zero rifiuti in tutto il Sud America ...tratta di cambiare l'approccio delle persone nei confronti dei rifiuti e di portarle ad avere cura ... Tra le iniziative citate da CNH Industrial vi sono le fabbriche di lombrichi allestite presso lo ...

Infermieri, 4 miliardi dal recovery per supportare la categoria Sono risorse importanti che possono consentirci di costruire un servizio sanitario nazionale migliore. L'infermiere ogni giorno nei presidi sanitari si prende cura delle persone. Il vostro mondo è ...

«La cura sono io» presenta lo sportello oncologico online, nuovo servizio di aiuto ai malati L'Arena Italia Viva Basilicata: presentazione dei coordinatori cittadini e tutti i dirigenti locali Ben 51 coordinatori comunali sono stati presentati stamani durante la conferenza di Italia Viva Basilicata presenziata dal presidente nazionale del partito, Ettore Rosato e dai due consiglieri regiona ...

Consumatori digitali dopo il covid, la ricerca Un consumatore sempre più digitale dopo il covid. Come sono cambiati i comportamenti di acquisto per effetto della pandemia e queste rivoluzioni saranno permanenti? A questa domanda risponde la nuova ...

