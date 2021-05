Serie B Chievo | Aglietti | ' Venezia? Conta solo vincere'

Advertising

tabellamercatob : Classifica finale assist-men torneo #SerieB Vince Patrik Ciurria del #Pordenone con 11 A quota 10 Garritano del… - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Al via i play-off: Brescia cerca l'impresa contro il Cittadella, Venezia favorito sul Chievo - infobetting : Venezia-Chievo (giovedì 13 maggio, ore 21): formazioni, quote, pronostici - napolimagazine : SERIE B - Al via i play-off: Brescia cerca l'impresa contro il Cittadella, Venezia favorito sul Chievo - PressGiochi : Play-off Serie B: Cittadella e Venezia puntano le semifinali Brescia e Chievo a caccia di un’impresa su… -

Alfredo Aglietti , allenatore del, ha parlato così in vista della gara del primo turno dei play off diB con il Venezia : "Ci ha fatto piacere stamattina trovare lo striscione dei ......il fitto calendario che separa i giallorossi dalla tanto agognata promozione nella massima. ... i giallorossi seguiranno da spettatori interessati la sfida di giovedì fra Venezia e: la ...Al via i playoff di serie B, alle ore 21 di giovedì 13 maggio c'è Venezia-ChievoVerona, derby veneto sul campo del Penzo. Chi vince affronterà in trasferta il ...Primo turno in partita secca in casa della miglior classificata. Le vincenti sfideranno Monza e Lecce. Due delle squadre agli spareggi promozione non sono mai state in A ...