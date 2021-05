Sassuolo-Juventus 1-3: i bianconeri calano il tris (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sassuolo-Juventus 1-3. Con questo punteggio i bianconeri riscattano la pesante sconfitta casalinga subita dal Milan espugnando il Mapei Stadium grazie alle reti di Rabiot, Ronaldo e Dybala. Con questi tre punti, gli uomini di Pirlo si mantengono ancora a un punto dal quarto posto a due giornate dalla fine. Che scelte hanno fatto i due tecnici? De Zerbi schiera Raspadori comu unica punta dietro alla quale agiranno Traore’, Berardi e Boga, mentre a centrocampo ci sono Obiang e Locatelli. In difesa, davanti al portiere Consigli, gioca Marlon al centro con Ferrari, mentre Kyryakopulos e Toljan sono i terzini. Pirlo ne cambia sei rispetto al match contro il Milan: in porta c’è Buffon, mentre in difesa si rivede Danilo a destra, con Alex Sandro a sinistra, Bonucci e De Light in mezzo. A centrocampo, torna Arthur in coppia con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021)1-3. Con questo punteggio iriscattano la pesante sconfitta casalinga subita dal Milan espugnando il Mapei Stadium grazie alle reti di Rabiot, Ronaldo e Dybala. Con questi tre punti, gli uomini di Pirlo si mantengono ancora a un punto dal quarto posto a due giornate dalla fine. Che scelte hanno fatto i due tecnici? De Zerbi schiera Raspadori comu unica punta dietro alla quale agiranno Traore’, Berardi e Boga, mentre a centrocampo ci sono Obiang e Locatelli. In difesa, davanti al portiere Consigli, gioca Marlon al centro con Ferrari, mentre Kyryakopulos e Toljan sono i terzini. Pirlo ne cambia sei rispetto al match contro il Milan: in porta c’è Buffon, mentre in difesa si rivede Danilo a destra, con Alex Sandro a sinistra, Bonucci e De Light in mezzo. A centrocampo, torna Arthur in coppia con ...

