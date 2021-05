Roma:Calenda,assurdo chiedere a dem voto a Raggi a 2/o turno (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Ho talmente tanto rispetto per la comunità del Pd, che ritengo assurdo pensare di portarla, come una valigia, al voto su Raggi al secondo turno". Lo dichiara Carlo Calenda, leader di Azione e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Ho talmente tanto rispetto per la comunità del Pd, che ritengopensare di portarla, come una valigia, alsual secondo". Lo dichiara Carlo, leader di Azione e ...

Advertising

Linkiesta : La linea autolesionista del Pd a #Roma mette in difficoltà #Gualtieri (e i romani) Letta ha azzoppato il cavallo m… - ilfoglio_it : 'A Roma, ma è una mia opinione, se la destra non trova un candidato nel suo recinto deve avere il coraggio di alzar… - ilfoglio_it : La campagna elettorale di Calenda per le elezioni di Roma passa anche da Twitch. Cosa farà da sindaco, cosa sono la… - GiammarioDiB : RT @GiammarioDiB: Il prossimo sindaco di #Roma sarà: #amministrative #PD #M5S #Raggi #Calenda #Gualtieri #Zingaretti #Meloni #Salvini - Miziok67 : #StadiodellaRoma: Eccone un altro che pensa che i tifosi della #ASRoma se possano comprà con un voto! #Calenda??… -