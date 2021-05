Roma | Letta | ‘su Raggi nostro giudizio molto negativo’

(Di mercoledì 12 maggio 2021), 12 mag. (Adnkronos) – “Il miosullanegativo.ha perso veramente tante occasioni, è scesa nella scala italiana, europea, globale. Lo dico da cittadino, in primo luogo. E’ per questo che abbiamo deciso che non potevamo che andare al voto da soli, vista la volontà -legittima- di Virginiadi candidarsi. Detto questo continua unrapporto con M5S. Ma è evidente che queste amministrative potevano aiutare a fare passi avanti più solidi. Ora bisogna semplicemente e con grande pragmatismo prendere atto, e andare avanti pensando che abbiamo fatto la scelta migliore”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, in una intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo CalcioWeb.

Le primarie devono essere " un gesto d'amore per la città ", aveva detto il segretario Enrico Letta. Ma nessuno accetterà amori liberi o fedifraghi, è il messaggio arrivato dal Pd dopo l'annuncio di Virginia Raggi. Roma ha perso veramente tante occasioni, è scesa nella scala italiana, europea, globale - sottolinea Letta. Lo dico da cittadino, in primo luogo. E' per questo che abbiamo deciso che non potevamo che andare al voto da soli. «Poi c'è il ballottaggio — concede Letta —, in cui si possono fare valutazioni senza mettere in crisi l'alleanza, ma non mi straccio le vesti».