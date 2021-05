Roma | Fioroni | ' bene Gualtieri | unità riformisti'

(Di mercoledì 12 maggio 2021), 12 mag. (Adnkronos) - "Aqualcosa si muove nella direzione che il Pd tratteggia da sempre: l'deiha disincagliato la sua candidatura da una obbligatoria convergenza con il M5S al ballottaggio; ha riaperto, senza clamore ma con efficacia, il dialogo con Calenda; ha lanciato i primi segnali per coinvolgere quel mondo del solidarismo d'ispirazione cristiana di cui ha bisogno un'autentica politica di centro sinistra". Così Beppedel Pd. "È molto importante che si volti pagina. Nel Pd occorre aria fresca, un po' di entusiasmo e molta fiducia. Non si vince senza aver prima abbandonato ogni presunzione di autosufficienza, mista fatalmente ad arroganza".

