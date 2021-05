Rinnovabili, Irex Report: nel 2020 operazioni per 9,1 mld, pari a 10,9 GW (+7%) (Di mercoledì 12 maggio 2021) La pandemia non ha frenato gli investimenti nelle Rinnovabili: nel 2020 le operazioni hanno raggiunto i 10,9 gigawatt (+7% sul 2019), pari a 9,1 miliardi di euro, a conferma del fatto che la transizione verde, una delle chiavi di volta dei piani di rilancio europei e al centro del Pnrr italiano, spingerà sempre più gli investimenti nelle Rinnovabili, nella smart energy e nell’idrogeno. E’ quanto si legge nell’Irex Annual Report 2021, studio del think tank che dal 2008 monitora il settore delle Rinnovabili, esaminando le strategie prevalenti e tracciando le tendenze future. Il Report, presentato da Alessandro Marangoni, ceo della società di analisi economiche Althesys, nel corso dell’evento ‘L’energia di domani. Il settore alla sfida ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) La pandemia non ha frenato gli investimenti nelle: nellehanno raggiunto i 10,9 gigawatt (+7% sul 2019),a 9,1 miliardi di euro, a conferma del fatto che la transizione verde, una delle chiavi di volta dei piani di rilancio europei e al centro del Pnrr italiano, spingerà sempre più gli investimenti nelle, nella smart energy e nell’idrogeno. E’ quanto si legge nell’Annual2021, studio del think tank che dal 2008 monitora il settore delle, esaminando le strategie prevalenti e tracciando le tendenze future. Il, presentato da Alessandro Marangoni, ceo della società di analisi economiche Althesys, nel corso dell’evento ‘L’energia di domani. Il settore alla sfida ...

