Pallamano | Serie A femminile 2021 | a Oderzo gara-1 delle finali Scudetto contro Salerno

Si sono aperte con il successo della Mechanic System Oderzo le finali della Serie A di Pallamano femminile 2021, con la formazione opitergina capace di sconfiggere la capolista della regular season Jomi Salerno per 27-23, al termine di una partita difficile, e risolta nelle battute finali. Prime fasi molto equilibrate, con le due compagini abili a rispondersi colpo su colpo, nonostante la marcatura uomo imposta su Arassay Duran, la più pericolosa delle giallo-nere, che metterà poi a segno undici realizzazioni in tutto. Il primo allungo è arrivato dunque dopo il quarto d'ora, sull'11-8 in favore di Ilaria Dalla Costa e compagne, prima di una reazione delle padrone di casa, che sono tornate negli spogliatoi sul ...

