Monica Bellucci bionda e l’ironia di Geppi Cucciari al “David di Donatello”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Aè stato riconosciuto ilSpeciale 2021. L’attrice ha partecipato all’evento in diretta da Sofia, sfoggiando un look molto particolare. Lasi trova nella capitale Bulgara per girare il film italiano “La befana vien di notte“. E’ apparsa in video con il look di scena e i capelli platino. Al termine della clip, conduttore dell’evento. Ha risposto con del: “Un ringraziamento a Ivana Spagna che seguo dai tempi di Easy Lady”.di: le parole di“IlSpeciale ariconosce la sua bellezza unica ma soprattutto la capacità di giocare d’azzardo e ...