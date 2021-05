«Lupin 2» | il trailer | la data di uscita e quel che sappiamo sulla seconda stagione

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lupin non è quel che il titolo potrebbe suggerire, la lettura fedele dal classico di Maurice Leblanc. Eppure, l’operazione di Netflix, reinterpretazione moderna di un’opera senza tempo, è stata una fra le serie più apprezzate dell’ultimo anno. E tanto i fan l’hanno amata da aver convinto la piattaforma a rilasciare, quanto prima, una seconda stagione. Lupin, parte due, debutterà su Netflix l’11 giugno prossimo, portando con sé un finale che il primo capitolo gli ha negato. Stando al poco che il trailer, diffuso martedì sera sui social, ha mostrato, quel che attende il pubblico è uno spettacolo senza precedenti: un’anima, costruita com’è stato per La Casa di Carta, e una ragione familiare, affettiva a far da motore all’intreccio. Poi, la cornice di un agire spettacolare, ispirato al ladro gentiluomo. https://www.youtube.com/watch?v=mpz5O2mc3_0

Con il trailer di Lupin Parte 2, la caccia ad Assane Diop è appena iniziata. Netflix ha finalmente svelato la data di debutto della seconda tranche di episodi - di nuovo 5 - che vedremo in estate sulla ...