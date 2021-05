Love is in the air: tutta sulla fiction turca di Canale 5 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Su Canale 5 arriva Love is in the air: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fiction turca. Le serie TV e le soap opere turche, da qualche anno a questo parte, sono sempre più protagoniste dalla televisione italiana. E sono anche sesso molto seguite (basti pensare al successo avuto da Daydreamer), per questo motivo Canale 5 ha deciso di puntare su Love is in the air per l’estate del 2021. Dalla trama al cast, passando per la data di uscita, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa fiction. Love is in the air: la trama e l’uscita in TV della fiction I protagonisti di Love in in the air sono Eda e Serkan. La prima è una studentessa dell’università, a cui si è ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 12 maggio 2021) Su5 arrivais in the air: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere. Le serie TV e le soap opere turche, da qualche anno a questo parte, sono sempre più protagoniste dalla televisione italiana. E sono anche sesso molto seguite (basti pensare al successo avuto da Daydreamer), per questo motivo5 ha deciso di puntare suis in the air per l’estate del 2021. Dalla trama al cast, passando per la data di uscita, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questais in the air: la trama e l’uscita in TV dellaI protagonisti diin in the air sono Eda e Serkan. La prima è una studentessa dell’università, a cui si è ...

