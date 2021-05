LIVE – Travaglia-Shapovalov | Internazionali BNL d’Italia 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ile latestuale dello scontro tra Stefanoe Denis, valido per il secondo turno degliBNL. L’azzurro ha domato l’istrionico Benoit Paire all’esordio e tenterà di sorprendere il giovane e più quotato Denis, a sua volta giustiziere di Kamil Majchrzak al turno d’apertura del Masters 1000 romano; sfida dalla difficoltà elevatissima per, sebbene la superficie di gioco lo favorisca. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la serata di mercoledì 12 maggio (al termine di Cilic-Tsitsipas). COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

Chiude il programma del Pietrangeli il match tra Stefano Travaglia (n.69 ATP) e Denis Shapovalov (n.14 del ranking e 13 del seeding): match in diretta su Sky Sport Arena Tra il canadese e l'... Stefano Travaglia affronta Denis Shapovalov al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021. Il ... La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204), con streaming ...