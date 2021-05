Le camomille sono tutte uguali? Possiamo anche coltivarla in balcone (Di mercoledì 12 maggio 2021) Complice il lockdown, con la chiusura tra le mura domestiche, in Italia sono esplosi i consumi di camomilla, infusi e tisane. Stando ai dati Nielsen Market Track, i primi hanno segnato un +14,1% rispetto al 2018, e le seconde sono cresciute del 7,7%. In particolare, nella settimana tra il 16 e il 22 marzo 2020 la richiesta della sola camomilla ha addirittura segnato un balzo del +76,3%. Ed è forse per il suo “effetto no stress”, utilissimo durante l’emergenza Covid, che nell’ultimo anno la camomilla ha continuato a essere uno dei prodotti più gettonati nel carrello. Secondo l’analisi effettuata dall’ufficio studi Coop sulla base dei dati Nielsen, nell’anno della pandemia (tra febbraio 2020 e febbraio 2021), la vendita di camomilla ha registrato un boom del + 33%. Cup of herbal tea with chamomile flowers on aged blue wood plank. Healthy drink ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Complice il lockdown, con la chiusura tra le mura domestiche, in Italiaesplosi i consumi di camomilla, infusi e tisane. Stando ai dati Nielsen Market Track, i primi hanno segnato un +14,1% rispetto al 2018, e le secondecresciute del 7,7%. In particolare, nella settimana tra il 16 e il 22 marzo 2020 la richiesta della sola camomilla ha addirittura segnato un balzo del +76,3%. Ed è forse per il suo “effetto no stress”, utilissimo durante l’emergenza Covid, che nell’ultimo anno la camomilla ha continuato a essere uno dei prodotti più gettonati nel carrello. Secondo l’analisi effettuata dall’ufficio studi Coop sulla base dei dati Nielsen, nell’anno della pandemia (tra febbraio 2020 e febbraio 2021), la vendita di camomilla ha registrato un boom del + 33%. Cup of herbal tea with chamomile flowers on aged blue wood plank. Healthy drink ...

Advertising

robinxmoods : Io dovevo finire dei compiti poi sono entrata su Twitter e una diventa una rana l’altra spamma camomille io come devo fare - rolling4tsunder : @Sil____via Pt.2 che meriti Ma sappi che ci sono sempre SEI UN SOLE MERITI AMORE TI PREGO ILUSMMM E SECONDO pro… - xweendy_ : RT @ireneferx: Chissà se quelli triggerati da Deddy in finale si sono calmati o bisogna fare scorta di camomille fino a sabato #amici20 h… - maccario_marta : RT @ireneferx: Chissà se quelli triggerati da Deddy in finale si sono calmati o bisogna fare scorta di camomille fino a sabato #amici20 h… - nickluvbib : RT @ireneferx: Chissà se quelli triggerati da Deddy in finale si sono calmati o bisogna fare scorta di camomille fino a sabato #amici20 h… -