"La pandemia Covid si poteva evitare: colpa di Cina, Oms e Paesi avanzati" (Di mercoledì 12 maggio 2021) La pandemia di Coronavirus, che ha ucciso più di tre milioni di persone, poteva essere evitata. Lo sostiene uno studio indipendente, commissionato dall’Oms, che però nel documento viene additata come responsabile dell’inerzia che ha portato alla diffusione del virus, insieme ai Paesi avanzati. “Questa situazione - ha spiegato in conferenza stampa Ellen Johnson Sirleaf - è dovuta a una miriade di fallimenti, lacune e ritardi tanto nella fase di preparazione alla pandemia quanto in quella della risposta”. I responsabili, insomma, sono tanti. Ma c’è stato un momento esatto in cui si poteva fare qualcosa e invece non è stato fatto: “Tutto il mese di febbraio 2020 è stato sprecato”, accusano gli esperti. Che puntano in particolare il dito contro i Paesi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladi Coronavirus, che ha ucciso più di tre milioni di persone,essere evitata. Lo sostiene uno studio indipendente, commissionato dall’Oms, che però nel documento viene additata come responsabile dell’inerzia che ha portato alla diffusione del virus, insieme ai. “Questa situazione - ha spiegato in conferenza stampa Ellen Johnson Sirleaf - è dovuta a una miriade di fallimenti, lacune e ritardi tanto nella fase di preparazione allaquanto in quella della risposta”. I responsabili, insomma, sono tanti. Ma c’è stato un momento esatto in cui sifare qualcosa e invece non è stato fatto: “Tutto il mese di febbraio 2020 è stato sprecato”, accusano gli esperti. Che puntano in particolare il dito contro i...

