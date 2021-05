La ex reginetta diventa guerrigliera:«Ora combatterò per la Birmania» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Htar Htet Htet con il fucile contro i generali. La giovane ha lasciato la sua casa per unirsi a un esercito etnico che combatte la dittatura Leggi su corriere (Di mercoledì 12 maggio 2021) Htar Htet Htet con il fucile contro i generali. La giovane ha lasciato la sua casa per unirsi a un esercito etnico che combatte la dittatura

Ultime Notizie dalla rete : reginetta diventa La ex reginetta diventa guerrigliera "Ora combatterò per la Birmania" Adesso cita Che Guevara, mostrandosi in mezzo alla giungla in tenuta nera da battaglia, un grande fucile d'assalto a tracolla: "La rivoluzione non è una mela che cade quando è matura. Devi farla ...

