Ispezioni anti Covid dei Nas nelle Rsa di tutta Italia | irregolarità in 1 su 4 | scovati 87 operatori sanitari non vaccinati

(Di mercoledì 12 maggio 2021) I carabinieri dei Nas, d’intesa con il ministero della Salute, hanno ispezionato in572 strutturee e socio-assistenziali per anziani e disabili, Rsa comprese, nell’ambito di una campagna di controlli sull’intero territorio nazionale per verificare la corretta erogazione dei servizi di cura con particolare attenzione alla misure di prevenzione-Coronavirus. In circa il 25% delle strutture ispezionate – 141 su 572 – sono emerse delle. Il bilancio complessivo è di 197 violazioni penali e amministrative, 36 persone denunciate all’autorità giudiziaria e 136 segnalate alle autorità amministrative. Sei residenze sono state sospese o chiuse per abusivismo o altre gravi criticità e 87tra infermieri, fisioterapisti, ...

Lehanno determinato la contestazione di 197 violazioni penali ed amministrative, per un ... riconducibili alla mancata attuazione di protocolli per la prevenzione- COVID, delle ...Lehanno determinato la contestazione di 197 violazioni penali e amministrative, per un ... riconducibili alla mancata attuazione di protocolli per la prevenzione- Covid, delle ...In 42 ispezioni è risultato che tra infermieri, fisioterapisti, operatori socio-assistenziali e altro personale a diretto contatto con gli anziani in 87 non fossero vaccinati ...Controlli del Nas in tutta Italia su strutture sanitarie per anziani; Denunciati operatori non vaccinati anche in Sicilia; Scoperto anche un furbetto del vaccino; A seguito di mir ...