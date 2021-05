Inter-Roma, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il match clou della 36a giornata di Serie A è la sfida di San Siro tra Inter e Roma. Gara che per i nerazzurri vale solo per le statistiche, per la Roma conta per la rincorsa alla qualificazione per l’Europa League. Queste le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte. Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il match clou della 36a giornata di Serie A è la sfida di San Siro tra. Gara che per i nerazzurri vale solo per le statistiche, per laconta per la rincorsa alla qualificazione per l’Europa League. Queste le(3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte.(4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

