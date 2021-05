Il programma di Conte da aspirante capo M5s: «Alleati col Pd, ma alla pari. Sennò non ci stracciamo le vesti». Sui temi critici però non decide: «Si voti online» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da presidente del Consiglio a leader del Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte è pronto a “riformare” il Movimento che guarda alle «esigenze dell’elettorato moderato» e che vuole occuparsi di «inclusione e giustizia sociale». «A me interessa abbassare le tasse. Sono di destra? Va benissimo. Poi dobbiamo riformare il fisco per renderlo più equo, la soglia dell’imposizione fiscale è già elevata», spiega l’ex premier in un’intervista al il Fatto Quotidiano. Conte vuole evitare i condoni: l’obiettivo, adesso, è agevolare la regolarizzazione delle posizioni fiscali dei cittadini. Una sorta di fisco amico, un tema caro al centro-destra. Ma per fare tutto questo servirà avere alle spalle un “partito” forte e un elettorato più solido di quello attuale. Qual è la ricetta “vincente” di Conte La ricetta “vincente” di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da presidente del Consiglio a leader del Movimento Cinque Stelle. Giuseppeè pronto a “riformare” il Movimento che guarda alle «esigenze dell’elettorato moderato» e che vuole occuparsi di «inclusione e giustizia sociale». «A me interessa abbassare le tasse. Sono di destra? Va benissimo. Poi dobbiamo riformare il fisco per renderlo più equo, la soglia dell’imposizione fiscale è già elevata», spiega l’ex premier in un’intervista al il Fatto Quotidiano.vuole evitare i condoni: l’obiettivo, adesso, è agevolare la regolarizzazione delle posizioni fiscali dei cittadini. Una sorta di fisco amico, un tema caro al centro-destra. Ma per fare tutto questo servirà avere alle spalle un “partito” forte e un elettorato più solido di quello attuale. Qual è la ricetta “vincente” diLa ricetta “vincente” di ...

