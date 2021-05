Il Parlamento Ue è pronto a tornare a Strasburgo a giugno (Di mercoledì 12 maggio 2021) BRUXELLES - Il Parlamento europeo pronto a tornare a Strasburgo per la sessione plenaria di giugno. E' quanto si apprende da fonti ben informate a Bruxelles. L'ultima sessione che si tenuta nella citt ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 12 maggio 2021) BRUXELLES - Ileuropeoper la sessione plenaria di. E' quanto si apprende da fonti ben informate a Bruxelles. L'ultima sessione che si tenuta nella citt ...

Advertising

ansaeuropa : Il rientro della sessione Plenaria a #Strasburgo a giugno è dovuto al miglioramento della situazione epidemiologica… - casteIIoriz0n : sono d'accordo con la proposta di legge in discussione in questi giorni in parlamento che vieta l'accesso a twitter… - IreneCafarelli : RT @QSanit: #RecoveryPlan . Meno #medici di famiglia e più #infermieri per le #cure territoriali. Per sostenere economicamente la riforma s… - lambretta50 : @fattoquotidiano totuccio era uno dei tanti gregari,i veri boss sono in parlamento.. C'è poco da fare, fatto fuori… - opivarese : RT @QSanit: #RecoveryPlan . Meno #medici di famiglia e più #infermieri per le #cure territoriali. Per sostenere economicamente la riforma s… -