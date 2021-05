I vincitori dei Brit Awards 2021 da Harry Styles a Dua Lipa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono stati annunciati nella serata di ieri i vincitori dei Brit Awards 2021. I premi musicali inglesi hanno premiato i migliori esponenti e le migliori canzoni dell’anno. Due i premi consegnati a Dua Lipa, risultata la miglior cantante donna dell’anno. Suo anche il premio assegnato al miglior album dell’anno: Future Nostalgia. Il miglior artista maschile nella musica Britannica è J Hus e l’emergente dell’anno Arlo Parks. Nella categoria British Single ha trionfato Harry Styles con Watermelon Sugar, superando, tra gli altri, Dua Lipa con la sua Physical. Il British Group premiato nel corso della cerimonia è quello delle Little Mix. In nomination nella stessa categoria The 1975 e Biffy Clyro, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono stati annunciati nella serata di ieri idei. I premi musicali inglesi hanno premiato i migliori esponenti e le migliori canzoni dell’anno. Due i premi consegnati a Dua, risultata la miglior cantante donna dell’anno. Suo anche il premio assegnato al miglior album dell’anno: Future Nostalgia. Il miglior artista maschile nella musicaannica è J Hus e l’emergente dell’anno Arlo Parks. Nella categoriaish Single ha trionfatocon Watermelon Sugar, superando, tra gli altri, Duacon la sua Physical. Ilish Group premiato nel corso della cerimonia è quello delle Little Mix. In nomination nella stessa categoria The 1975 e Biffy Clyro, ...

Ultime Notizie dalla rete : vincitori dei Brit Awards 2021, due premi a Dua Lipa, miglior singolo a Harry Styles: i vincitori. La cerimonia è stata aperta da una performance dei Coldplay sul Tamigi. I principali premi musicali inglesi hanno visto il trionfo della cantante di "Future Nostalgia", miglior album e miglior artista femminile. Miglior emergente è stata Arlo ...

David di Donatello 2021, i vincitori 0 0 Voto Vota Articolo David di Donatello 2021 - Si è conclusa ieri la 66a cerimonia dei premi David di Donatello . A trionfare è stato Volevo nascondermi premiato come miglior film, ma ... i vincitori ...

Tutti i vincitori dei David ANSA Nuova Europa David di Donatello 2021: trionfa Volevo nascondermi, tutti i vincitori Volevo nascondermi trionfa ai David di Donatello 2021 con sette premi, tra cui Miglior film, regia ed attore protagonista. Tutti i vincitori.

“Sarei venuto” Checco Zalone batte Laura Pausini ai David e spiazza tutti Ieri sera Checco Zalone ha trionfato ai David di Donatello con la colonna sonora di Immigrato. La sua reazione in video è esilarante ...

