Fionde contro fucili: i ragazzi birmani muoiono sulle barricate (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dal golpe militare di febbraio, la repressione in birmania ha provocato almeno 780 morti. Il video di Le Monde racconta lo scontro violento e squilibrato tra gli oppositori, armati di Fionde e fuochi d’artificio, e le forze di sicurezza del regime. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dal golpe militare di febbraio, la repressione ina ha provocato almeno 780 morti. Il video di Le Monde racconta lo sviolento e squilibrato tra gli oppositori, armati die fuochi d’artificio, e le forze di sicurezza del regime. Leggi

Advertising

viadeisogni : RT @26julymovement: Gli F16 israeliani contro le fionde palestinesi. Per i media occidentali è 'la battaglia di Gerusalemme'. Servi. - augusto_cuccui : La si smetta di chiamarli scontri o guerra: è una brutale aggressione israeliana contro un popolo inerme con fini d… - Wallabyostinato : @isabbah Più che guerra un genocidio Israele contro le fionde palestinesi con carri armati missili intelligenti e bombe incendiarie.. - bergami_matteo : RT @26julymovement: Gli F16 israeliani contro le fionde palestinesi. Per i media occidentali è 'la battaglia di Gerusalemme'. Servi. - PotereArturaio : RT @26julymovement: Gli F16 israeliani contro le fionde palestinesi. Per i media occidentali è 'la battaglia di Gerusalemme'. Servi. -

Ultime Notizie dalla rete : Fionde contro Dalla parte della verità Ero con infermieri e medici quando ho sentito le voci e gli slogan dei dimostranti contro i ...dai loro automezzi e hanno immediatamente sparato e colpito le persone con il manganello e usando fionde. ...

Myanmar, giorno e notte ci chiediamo quando verranno a portarci via Ero con infermieri e medici quando ho sentito le voci e gli slogan dei dimostranti contro i ...dai loro automezzi e hanno immediatamente sparato e colpito le persone con il manganello e usando fionde. ...

Fionde contro fucili: i ragazzi birmani muoiono sulle barricate Internazionale Fionde contro fucili: i ragazzi birmani muoiono sulle barricate Dal golpe militare di febbraio, la repressione in Birmania ha provocato almeno 780 morti. Il video di Le Monde racconta lo scontro violento e squilibrato tra gli oppositori, armati di fionde e fuochi ...

Devasta uffici e ferisce una donna: preso Arrestato un uomo di 42 anni di origini magrebine per il raid contro questura, anagrafe, Inps e sede della Cicoscrizione 1 ...

Ero con infermieri e medici quando ho sentito le voci e gli slogan dei dimostrantii ...dai loro automezzi e hanno immediatamente sparato e colpito le persone con il manganello e usando. ...Ero con infermieri e medici quando ho sentito le voci e gli slogan dei dimostrantii ...dai loro automezzi e hanno immediatamente sparato e colpito le persone con il manganello e usando. ...Dal golpe militare di febbraio, la repressione in Birmania ha provocato almeno 780 morti. Il video di Le Monde racconta lo scontro violento e squilibrato tra gli oppositori, armati di fionde e fuochi ...Arrestato un uomo di 42 anni di origini magrebine per il raid contro questura, anagrafe, Inps e sede della Cicoscrizione 1 ...