Enlightened – La nuova me | si sorride amaro su un finto risveglio spirituale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enlightened nuova

A dieci anni dalla messa in onda oltreoceano, la serie" Lame esce anche in Italia, su Sky Atlantic e NOW a partire da oggi, mercoledì 12 maggio. Dramedy con protagonista assoluta (nonché produttrice) Laura Dern, cui valse il Golden ......su Arriva finalmente anche in Italia in prima tv assoluta su Sky Atlantic e in streaming su Now dal 12 maggio - negli Stati Uniti è uscita per HBO ormai dieci anni fa - "- Lame ", ...Una quarantenne reduce da una remise en forme interiore, cerca di applicare i suoi nuovi principi alla vecchia quotidianità. Tristezza esistenziale continuamente stemperata da umorismo nero.Enlightened – La nuova me sbarca in Italia su Sky e NOW! Scopri la programmazione completa della serie comedy HBO con Laura Dern!