Due indagati a Bologna per l' omicidio di Biagio Carabellò | scomparso nel 2015

AGI – Ci sono due indagati per la vicenda di Biagio Carabellò, l'operaio scomparso a 46 anni nel novembre del 2015 i cui resti sono stati trovati nella periferia di Bologna, il 23 marzo scorso. La Procura ha iscritto con l'ipotesi di omicidio l'ex coinquilino e l'amica che ereditò tutti i beni della compagna dell'uomo (deceduta nel 2010), attraverso un testamento rivelatosi falso. L'iscrizione rappresenta un atto dovuto in vista degli accertamenti irripetibili sui resti in modo da permettere alle difese di nominare i consulenti di parte. All'epoca della scomparsa di Biagio Carabellò, furono fatti diversi accertamenti dai carabinieri anche su invito dei familiari del 46enne convinti del fatto che l'uomo fosse stato ucciso.

Caso Carabellò, due indagati per l'omicidio dell'uomo scomparso nel 2015

