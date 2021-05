DIRETTA Torino-Milan | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Alle 20.45 scendono in campo la maggior parte delle partite di questo turno infrasettimanale di Serie A. Si affrontano anche. Ilè in piena corsa per conquistare uno dei primi quattro posti, validi per l’accesso alla prossima Champions League. Fatta eccezione per il primo, ormai consolidato in mani nerazzurre, restano tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.