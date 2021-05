Dayane Mello Nuovo Fidanzato? Ecco Con Chi è Stata Beccata! (Di mercoledì 12 maggio 2021) La modella brasiliana Dayane Mello sembra aver ritrovato di Nuovo il sorriso accanto a un uomo! Ma non si tratta di Mario Balotelli! Ecco tutti i dettagli! Accenna un sorriso la bellissima modella Dayane Mello mentre viene paparazzata abbracciata a un uomo misterioso. Non è Mario Balotelli il fortunato ma un giovane imprenditore napoletano! Solo la scorsa settimana si era riacceso il gossip che voleva la Mello di Nuovo in coppia con Super Mario. Il loro riavvicinamento sentimentale era stato però prontamente smentito dal campione. La modella era Stata beccata in albergo insieme al calciatore con il quale aveva trascorso la notte. Il giorno seguente i due vengono avvistati sorridenti mentre lasciavano la stessa stanza d’hotel. I social ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) La modella brasilianasembra aver ritrovato diil sorriso accanto a un uomo! Ma non si tratta di Mario Balotelli!tutti i dettagli! Accenna un sorriso la bellissima modellamentre viene paparazzata abbracciata a un uomo misterioso. Non è Mario Balotelli il fortunato ma un giovane imprenditore napoletano! Solo la scorsa settimana si era riacceso il gossip che voleva ladiin coppia con Super Mario. Il loro riavvicinamento sentimentale era stato però prontamente smentito dal campione. La modella erabeccata in albergo insieme al calciatore con il quale aveva trascorso la notte. Il giorno seguente i due vengono avvistati sorridenti mentre lasciavano la stessa stanza d’hotel. I social ...

