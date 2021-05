Daniele Liotti e le voci sul web sulla sua presunta malattia: “È una fake news galattica” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Daniele Liotti, protagonista delle ultime tre stagioni di Un Passo dal Cielo, si racconta. Dal passaggio di testimone ricevuto da Terence Hill fino alla sorpresa mescolata alla rabbia per la diffusione di una falsa notizia riguardo una sua “presunta” malattia: le confidenze di uno degli attori più riservato del piccolo schermo. Daniele Liotti su Terence Hill: “Mi passò il testimone“ Daniele Liotti è il comandante Francesco Neri nella serie TV Un passo dal cielo ma prima di lui il protagonista è stato niente meno che Terence Hill nelle vesti di Pietro Thiene. Del passaggio di testimone ne racconta ora Liotti i retroscena: “Incontrai Terence su un set fotografico – ha raccontato Liotti nell’intervista a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021), protagonista delle ultime tre stagioni di Un Passo dal Cielo, si racconta. Dal passaggio di testimone ricevuto da Terence Hill fino alla sorpresa mescolata alla rabbia per la diffusione di una falsa notizia riguardo una sua “: le confidenze di uno degli attori più riservato del piccolo schermo.su Terence Hill: “Mi passò il testimone“è il comandante Francesco Neri nella serie TV Un passo dal cielo ma prima di lui il protagonista è stato niente meno che Terence Hill nelle vesti di Pietro Thiene. Del passaggio di testimone ne racconta orai retroscena: “Incontrai Terence su un set fotografico – ha raccontatonell’intervista a ...

