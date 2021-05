Dakar 2022, il percorso esplora l'Empty Quarter (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sarà solo a fine novembre che scopriremo il percorso della Dakar 2022 nei minimi particolari. Una corsa da 8.000 km che rivela a grandi linee la traiettoria che seguirà dal 2 al 14 gennaio, dalla ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sarà solo a fine novembre che scopriremo ildellanei minimi particolari. Una corsa da 8.000 km che rivela a grandi linee la traiettoria che seguirà dal 2 al 14 gennaio, dalla ...

