Calcio: CR7 festeggia lo Sporting Lisbona, 'congratulazioni campioni' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torino, 12 mag. - (Adnkronos) - "congratulazioni campioni". Così sul suo profilo Instagram Cristiano Ronaldo festeggia lo Sporting Lisbona, sua ex squadra, che si è laureato campione di Portogallo per la 23esima volta ieri sera. Secondo diverse voci di mercato CR7 sarebbe tentato da un ritorno allo Sporting per chiudere il cerchio della sua straordinaria carriera e per giocare la Champions League che in bianconero rischia di sfuggirgli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torino, 12 mag. - (Adnkronos) - "". Così sul suo profilo Instagram Cristiano Ronaldolo, sua ex squadra, che si è laureato campione di Portogallo per la 23esima volta ieri sera. Secondo diverse voci di mercato CR7 sarebbe tentato da un ritorno alloper chiudere il cerchio della sua straordinaria carriera e per giocare la Champions League che in bianconero rischia di sfuggirgli.

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter - TV7Benevento : Calcio: CR7 festeggia lo Sporting Lisbona, 'congratulazioni campioni'... - _i_n_d_i_o_ : RT @duppli: CR7 è stato la fine per la Juve, ma la Juve per lui è stata molto, molto peggio. Un campione come lui non può congedarsi dal ca… - tackleduro : RT @duppli: CR7 è stato la fine per la Juve, ma la Juve per lui è stata molto, molto peggio. Un campione come lui non può congedarsi dal ca… - duppli : CR7 è stato la fine per la Juve, ma la Juve per lui è stata molto, molto peggio. Un campione come lui non può conge… -