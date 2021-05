(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Scoppia la polemica a. Nell’occhio del ciclone finisce l’alla Cultura, Alessandro Arpaia. Medico e coordinatore di Fratelli d’Italia, Arpaia ha recentemente condiviso sul proprio facebook un post di Paolo Daniele Martignone contenente una(post a margine dell’articolo), con tanto di richiesta di stoppare il Ddl Zan. Condivisione che ha suscitato inevitabilmente delle polemiche, oltre alla conseguente richiesta di, da parte dell’opposizione, dal ruolo di. Passo indietro che lo stesso Arpaia non è intenzionato a compiere, come dichiarato a Il Mattino: “Niente. Il mio lavoro per la Cultura è continuo“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Bufera a #Scafati: #Assessore condivide vignetta omofoba, chieste dimissioni ** - infoitinterno : Ddl Zan: vignetta omofoba su Facebook, bufera sull'assessore alla cultura di Scafati -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Scafati

anteprima24.it

Il sindaco gli ritiri la delega alla Cultura (che l'assessore non ha mai usato): una città aperta e libera comenon può tollerare oltre'. Il diretto interessato, Arpaia, replica a qualche ...Non la prima volta che un docente chiede agli studenti di bendarsi per evitare suggerimenti: a fine ottobre scorso a, in Campania, durante una interrogazione di Latino e Greco, una docente ...Bufera sull'assessore alla cultura di Scafati Alessandro Arpaia, il politico ha condiviso una vignetta che ritrae un bambino adottato da una coppia omosessuale, in occasione della festa ...Un bambino, in occasione della festa della mamma, chiede ai suoi genitori, una coppia omossessuale, a quale dei due deve fare gli auguri. Il tutto con la scritta: «Stop Ddl Zan».