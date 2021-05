Arrestato per una pistola clandestina, a casa aveva una statua in bronzo rubata al comune (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto, con la collaborazione di una unità antiesplosivo del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), hanno Arrestato, nella flagranza dei reati di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione, un 35enne, meccanico tarantino, incensurato. I militari, durante un mirato servizio, a seguito di una più vasta operazione di polizia giudiziaria, durante una perquisizione domiciliare, eseguita all’interno di un’abitazione estiva in uso esclusivo al prevenuto, sita in Massafra, località Lido Azzurro, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo: – una pistola “scacciacani” semiautomatica modello Beretta 92, marca Kimar, priva di matricola, artigianalmente modificata e resa idonea allo sparo di colpi cal. 9 corto, completa di ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto, con la collaborazione di una unità antiesplosivo del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), hanno, nella flagranza dei reati di detenzione illegale di armae ricettazione, un 35enne, meccanico tarantino, incensurato. I militari, durante un mirato servizio, a seguito di una più vasta operazione di polizia giudiziaria, durante una perquisizione domiciliare, eseguita all’interno di un’abitazione estiva in uso esclusivo al prevenuto, sita in Massafra, località Lido Azzurro, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo: – una“scacciacani” semiautomatica modello Beretta 92, marca Kimar, priva di matricola, artigianalmente modificata e resa idonea allo sparo di colpi cal. 9 corto, completa di ...

